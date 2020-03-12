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وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

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2020-03-12

وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

متابعات الخليج 365 - متابعة

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توفي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني، الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وتقلد الشيخ عيسى بن راشد مناصب قيادية عدة في البحرين بدءًا من رئاسته لنادي البحرين كما تولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ العام 1974 حتى 1988 (وهي أطول فترة لرئيس يتولى فيها رئاسة اتحاد كرة القدم في البحرين) وترأس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية منذ تأسيسها في 1979 كما عُين رئيسًا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بدرجة وزير وشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذ عام 1999 حتى وفاته في عام 2020.

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