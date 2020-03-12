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2020-03-12 قرقاش: ندعم جهود الرياض لتنفيذ اتفاق الرياض في اليمن أكدت الإمارات دعمها جهود المملكة لتطبيق اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش: تدعم الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها المتواصلة لتطبيق اتفاق الرياض وتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذه وبما يحقق مصلحة اليمنيين، وندعو الأطراف اليمنية الي التعاون الإيجابي مع هذه الجهود وتهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاق بنجاح. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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