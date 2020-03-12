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لجنة الإسكان بالشورى وهيئة المقاولين تبحثان حلول أزمات القطاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

خلص اجتماع لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى مع وفد من الهيئة السعودية للمقاولين، إلى إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات والأزمات التي يواجهها المقاولون بشكل عام، والتشجيع على الابتكار وتعزيز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع.

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وعقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور أيمن فاضل، في مقر المجلس بالرياض اجتماعا مع وفد الهيئة السعودية للمقاولين، برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ فراج بن محمد القحطاني.

ونوقشت خلال الاجتماع مهام الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع المقاولات لدفع عجلة التنمية في السعودية، وسعيها لتحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة في بيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.

حضر الاجتماع من الهيئة عضو مجلس الإدارة المهندس زكريا العبدالقادر، والأمين العام المهندس ثابت آل سويد، ومستشار الهيئة المهندس عدنان الصحاف، ورئيس الشؤون التنظيمية وخدمات القطاع المهندس أحمد العبودي.