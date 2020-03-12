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«نقل الكهرباء» تعيد تأهيل خط هوائي بين الرس ورياض الخبراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، نجاح مبادرة مهندسي إدارة الإسناد الفني، في معالجة تآكل قواعد أبراج الشبكة المدفونة، لخط نقل الطاقة الهوائي الرابط بين محطتي الرس ورياض الخبراء، الذي أنشأته المؤسسة العامة للكهرباء في 1982.

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وأشارت إلى أنه تم تشييد خط النقل (جهد عالي 132 كيلوفولت)، على أطراف وادي الرمة، وبسبب جريان الوادي ومع مرور الزمن، تكونت طبقة طينية ملحية في مسار الخط نتيجة لارتفاع رطوبة التربة في وقت السيول، مما تسبب في صدأ القواعد، والتي كانت تتسبب دوما بانقطاعات التيار نتيجة لسقوط الأبراج.

وأوضحت الشركة أن الفريق تمكن من رفع موثوقية الخط، بعدما حل المشكلة، بالاستفادة من مواد مزالة من الشبكة، وبعد حصرها وفرزها من مستودعات وساحات التخلص من المواد، وإجراء الاختبارات المعملية المطلوبة عليها ومعالجتها، والتأكد من مطابقتها لمواصفات «السعودية للكهرباء»، كما استخدم قواعد خرسانية، لرفع مستواها فوق منسوب الوادي، لحمايتها من التآكل والسقوط أثناء الفيضانات والسيول، معتمدا تصاميم تتناسب مع طبيعة المنطقة.

وأضافت أن فريق المهندسين، تمكن من إنجاز المشروع كاملا، في مدة ستة أشهر فقط، بتكلفة بسيطة، وبتوفير مبالغ كبيرة على مالية الشركة.