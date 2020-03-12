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تويتر تلزم جميع موظفيها بالعمل من المنزل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - طوكيو

ألزمت شركة تويتر جميع موظفيها بالعمل من المنزل، وذلك بعد أن كانت أوصت في السابق بهذا الأمر، وتأتي هذه الخطوة على خلفية تفشي فيروس كورونا في عدد من البلدان حول العالم.

وتمتلك الشركة الأمريكية التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو أكثر من 35 مقرا حول العالم.

وذكرت وكالة بلوملبيرج للأنباء أمس الخميس أن شركة تويتر ألزمت بالفعل موظفيها في هونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية بالعمل بشكل إلزامي عن بعد، حيث يرجع هذا القرار جزئيا إلى القيود الحكومية.

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وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تطبيق هذا القرار على جميع مقارها حول العالم، قالت تويتر إنها ستواصل دفع الرواتب للمتعاقدين والعاملين بأجر بالساعة لتغطية ساعات العمل الاعتيادية.

وتعكس هذه الخطوة من جانب عملاق التواصل الاجتماعي الاستجابة السريعة التي تبديها الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، حيث قامت شركة مايكروسوفت وغيرها من الشركات بدفع أجور لكل ساعة عمل للعاملين غير القادرين على أداء وظائفهم في الموقع وحثت أيضا الموظفين على التحول إلى العمل عن بعد.

وتشهد الولايات المتحدة إلغاء العديد من الفعاليات الكبيرة، بما في ذلك المهرجان الثقافي «ساوث باي ساوث ويست» الذي كان من المقرر أن يعقد هذا الشهر، ومؤتمر قوقل للمطورين في مايو، ومعرض الألعاب الالكترونية (آي 3) السنوي المقرر في يونيو.

وتفرض السلطات المحلية وسلطات الولايات أيضا حظرا على تجمعات الحشود الكبيرة، في حين علقت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين الموسم الحالي بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس لدى أحد لاعبي فريق يوتا جاز.