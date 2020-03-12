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محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان، اليوم الخميس: إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررًا بسبب التفشي.
ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على تويتر: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلّوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير"، طبقًا لموقع "آر تي" الروسي.فيروس كورونا الجديد الصين
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 06:58 PM
قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان، اليوم الخميس: إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررًا بسبب التفشي.
ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على تويتر: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلّوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير"، طبقًا لموقع "آر تي" الروسي.
، الصين تتّهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس كورونا إلى ووهان ،
المصدر : الخليج 365
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