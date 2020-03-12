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محمد بن مسعود - الدمام - قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر" على خلفية إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا، مما أدى لفوضى عارمة في الروزنامات الرياضية العالمية، لاسيما في آسيا وأوروبا.
ولم تحدد الرابطة هوية اللاعب المصاب بالفيروس، وقالت في بيان إنها "قررت إيقاف اللعب عقب المباريات التي كانت مقررة أمس (الأربعاء) حتى إشعار آخر", مبينةً أنها ستستغل هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدماً في ما يتعلق بوباء فيروس كورونا".
واتخذت الرابطة القرار الذي تزامن مع قرار الإدارة الأميركية بحظر السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يومًا، مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، بعد تصريحات لمدرب دنفر ناغتس مايك مالون، كشف فيها إصابة أحد لاعبي الفريق بالفيروس، وكانت السبب خلف قرار تعليق المباراة ومن ثم الموسم المنتظم بأكمله.
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فيروس كورونا الجديد دوري كرة السلة الأمريكي
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 06:54 PM
قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر" على خلفية إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا، مما أدى لفوضى عارمة في الروزنامات الرياضية العالمية، لاسيما في آسيا وأوروبا.
ولم تحدد الرابطة هوية اللاعب المصاب بالفيروس، وقالت في بيان إنها "قررت إيقاف اللعب عقب المباريات التي كانت مقررة أمس (الأربعاء) حتى إشعار آخر", مبينةً أنها ستستغل هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدماً في ما يتعلق بوباء فيروس كورونا".
واتخذت الرابطة القرار الذي تزامن مع قرار الإدارة الأميركية بحظر السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يومًا، مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، بعد تصريحات لمدرب دنفر ناغتس مايك مالون، كشف فيها إصابة أحد لاعبي الفريق بالفيروس، وكانت السبب خلف قرار تعليق المباراة ومن ثم الموسم المنتظم بأكمله.
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، بسبب فيروس كورونا .. تعليق منافسات دوري كرة السلة الأميركي حتى إشعار آخر ،
المصدر : الخليج 365
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