محمد بن مسعود - الدمام - تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة هطلت اليوم أمطار رعدية مصحوبة بالبرد، تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، على منطقة تبوك؛ شملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومركز الزيته ومركزي علقان وعلو القصير، وعلى مركز حالة عمار والبديعة ومركز بئر بن هرماس وضواحيه. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. Advertisements تبوك أمطار تبوك أمطار 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 06:37 PM تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على منطقة تبوك أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على منطقة تبوك هطلت اليوم أمطار رعدية مصحوبة بالبرد، تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، على منطقة تبوك؛ شملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومركز الزيته ومركزي علقان وعلو القصير، وعلى مركز حالة عمار والبديعة ومركز بئر بن هرماس وضواحيه. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. الكلمات المفتاحية ، أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على منطقة تبوك ،

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