محمد بن مسعود - الدمام - كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها قامت أمانة العاصمة المقدسة بتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة؛ وذلك كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها من فيروس كورونا. وتفصيلاً؛ قامت الأمانة بتعقيم وتطهير الألعاب والكراسي في عدد من الحدائق والمنتزهات العامة بمكة المكرمة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. أمانة مكة فيروس كورونا الجديد بالفيديو.. أمانة مكة تعقّم ألعاب الأطفال والحدائق للتصدي لكورونا عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-03-12 قامت أمانة العاصمة المقدسة بتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة؛ وذلك كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها من فيروس كورونا. وتفصيلاً؛ قامت الأمانة بتعقيم وتطهير الألعاب والكراسي في عدد من الحدائق والمنتزهات العامة بمكة المكرمة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. Advertisements 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 06:25 PM كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها قامت أمانة العاصمة المقدسة بتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة؛ وذلك كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها من فيروس كورونا. وتفصيلاً؛ قامت الأمانة بتعقيم وتطهير الألعاب والكراسي في عدد من الحدائق والمنتزهات العامة بمكة المكرمة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. ، بالفيديو.. أمانة مكة تعقّم ألعاب الأطفال والحدائق للتصدي لكورونا ،

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