- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تأجيل إقامة حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث، اللذين كانا مقررًا عقدهما، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه - 24 مارس الجاري.
وذكرت أن ذلك جاء تماشيًا مع التدابير الاحترازية لحكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره، ووفقًا للإجراءات الموصى بها من الجهات الصحية المختصة في المملكة.
ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للفعاليتين، في وقت لاحق، بمشيئة الله.إنسان فيروس كورونا الجديد
تأجيل حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-12
أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تأجيل إقامة حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث، اللذين كانا مقررًا عقدهما، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه - 24 مارس الجاري.
وذكرت أن ذلك جاء تماشيًا مع التدابير الاحترازية لحكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره، ووفقًا للإجراءات الموصى بها من الجهات الصحية المختصة في المملكة.
ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للفعاليتين، في وقت لاحق، بمشيئة الله.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:12 PM
تماشيًا مع التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا وانتشاره
أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تأجيل إقامة حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث، اللذين كانا مقررًا عقدهما، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه - 24 مارس الجاري.
وذكرت أن ذلك جاء تماشيًا مع التدابير الاحترازية لحكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره، ووفقًا للإجراءات الموصى بها من الجهات الصحية المختصة في المملكة.
ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للفعاليتين، في وقت لاحق، بمشيئة الله.
، تأجيل حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.