

نجران 17 رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بتوفيق الله - من القبض على مواطن في العقد السابع من العمر بعد توفر الأدلة على قيامه بإنتاج ونشر مواد إعلامية تخالف التعاليم الدينية، وتم ضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة من فئة (10) دنانير كويتية، ومبلغ تجاوز المليون ونصف المليون ريال من فئة 500 ريال يشتبه أنها مزيفة، ومكبس حراري، وأجهزة حاسب آلي، وعدد أربعة أسلحة غير مرخصة، و 216 طلقة حية، بالإضافة إلى مادة الحشيش المخدرة.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

// انتهى //

18:16ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران: القبض على مواطن يقوم بإنتاج ونشر مواد إعلامية تخالف التعاليم الدينية وضبط بحوزته عملات مزيفة وأسلحة غير مرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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