السعودية اليوم / الهند تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 73 حالة



نيودلهي 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحية الهندية اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد إلى 73 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن السلطات شددت الاجراءات الاحترازية بما فيها فحص جميع الركاب القادمين من الخارج في 30 مطاراً و 12 ميناء رئيسياً و 65 ميناء غير رئيسي.

كما عززت الوزارات المركزية بالتعاون مع الولايات اجراءات المراقبة على مرافق الحجر الصحي وتوفير المعدات الوقائية والقوى العاملة المدربة وفرق الاستجابة السريعة لمواجهة الفيروس.

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18:00ت م

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