السعودية اليوم / بلدية بارق تعزز حملة الوقاية من كورونا المستجد وتلزم المحلات بتوفير المعقمات



محايل 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة بحملة رقابية على صوالين الحلاقة في المحافظة والمراكز التابعة وتم خلالها توزيع عينات من المعقمات لتثقيفهم على آلية أستخدامها وذلك تعزيزاً لحملة الوقاية من فايروس كورونا المستجد.

كما تمت التوعية بخطر الفايروس والتأكيد على أهمية أرتداء الكمامات وتوفير المعقمات بشكل دائم وذلك بتوجيه من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن، الذي نبّه منسوبي البلدية بالتفاعل مع الحملة الوقائية من الفايروس و حثهم على تنفيذ الخطوات الوقائية.

فيما شدد رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري على المطاعم والبوفيهات بتوفير المعقمات بجانب المغاسل اليدوية ومسح الأرضيات والأسطح بالمعقمات بشكل دائم و يومي وأكد على منع المقاهي من تقديم الشيشة إلى حين انتهاء الحملة الوقائية.

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17:46ت م

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