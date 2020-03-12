السعودية اليوم / ايطاليا تتجه لإغلاق مطارات دولية ومحطات في روما وميلانو بسبب فيروس كورونا



روما 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلنت سلطات الطيران المدني في ايطاليا اليوم تقليص العمل في ثلاثة مطارات دولية في العاصمة روما وميلانو والاستعداد لاغلاقها في الأيام المقبلة نتيجة تراجع حركة الطيران مع الخارج اثر تفشي العدوى بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت شركة (مطارات روما) التي تدير مطاري العاصمة في بيان لها أنها أعدت خطة لتقليص العمل في محطات الركاب بمطار روما فيوميتشينو (ليوناردو دافينتشي) ومطار (تشامبينو) وان ذلك أصبح ضروريا بعد إلغاء العديد من شركات الطيران العاملة في المطارين كثيرا من الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا.

وأضاف البيان انه "سيتم اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 مارس إغلاق محطة الأولى (تيرمينال 1) في مطار (ليوناردو دا فينشي) بشكل مؤقت بينما سيتم بعد غد الجمعة 14 مارس إغلاق محطة الركاب للرحلات المجدولة في مطار (تشامبينو) ثاني مطاري العاصمة روما.

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17:44ت م

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