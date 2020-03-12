السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 614



أمستردام 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

ارتفعت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا بنسبة 22 % لتصل إلى 614 حالة.

وأوضح المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أن غالبية الحالات (273 حالة) في إقليم نورد برابانت في جنوب البلاد.

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17:42ت م

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