السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر5 درجات يضرب جنوب غربي أيسلندا



ريكيافيك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي أيسلندا اليوم.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية المحلي أن مركز الزلزال وقع على بعد 6ر3 كيلومترات شمال منطقة جريندافيك، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

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17:42ت م

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