شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر تحذر من «غبار جدة» : التزموا المنازل والان نبدء بالتفاصيل

حثت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مستخدمي الطرق، على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة. ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية لعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة. وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله. وطالب جميع المواطنين بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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