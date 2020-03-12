شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لسلامة العاملين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

نظرًا لما يشهده العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا الجديد "كوفيد19"، وحرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سلامة العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص في المملكة، تود الوزارة التأكيد على ضرورة اتباع معايير وإجراءات الصحة والسلامة في بيئة العمل، وتقديم التعليمات الإرشادية اللازمة للجهات الحكومية وأرباب العمل والعاملين والموظفين.

1. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالطة الموظفين القادمين من الدول المصنفة بأنها دول ينتشر فيها الفيروس

2. التعقيم المستمر للأسطح التي يكثر استخدامها مثل أجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ

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3. العمل على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات

4. تشجيع العاملين على استشارة طبيب الرعاية الصحية مبكرا عند ظهور أي أعراض للمرض

5. توفير معقمات الأيدي في أماكن بارزة في مقرات العمل، وتعزيز غسل اليدين بشكل

6. الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.