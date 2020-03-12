شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 5,500 كرتون تمور في حضرموت والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 5,500 كرتون من التمور بمحافظة حضرموت استفاد منها الأسر النازحة والمحتاجة في مديريتي رماه والقف. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق بكافة مدنه ومحافظاته.

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