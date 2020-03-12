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إغلاق المدارس والجامعات في الجزائر بسبب كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفاد التلفزيون الجزائري اليوم الخميس، بأن الرئيس عبدالمجيد تبون أصدر أمرًا بإغلاق المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم، تسجيل أول وفاة جراء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن ثمانية مصابين تماثلوا للشفاء بعد أن لبثوا في الحجر الصحي بمستشفى ببوفاريك.
وكشفت الوزارة عن تسجيل خمس حالات جديدة مؤكدة منها الشخص المتوفى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 24 إصابة مؤكدة في البلاد.
من جهتها، قررت الخطوط الجوية الجزائرية تعليق رحلاتها من وإلى العاصمة الإيطالية روما اعتبارًا من يوم الأحد 15 مارس، كإجراء احتياطي بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.
جدير بالذكر أن إيطاليا تضررت كثيرًا بفيروس كورونا مسجلة 827 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 12462 مصابًا، وذلك حسب آخر إحصائيات نشرت مساء الأربعاء 11 مارس.
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