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شكرا لقرائتكم عاصفة التنين تضرب مصر والأرصاد : الوضع سيزداد سوءًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عاصفة التنين تضرب مصر والأرصاد : الوضع سيزداد سوءًا
رياح نشطة وغبار يحد الرؤية وتوقع السيول خلال ساعات
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت مناطق واسعة من مصر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ظواهر جوية متقلبة تمثلت في عواصف ترابية وأمطار غزيرة ورياح شديدة أدت إلى وقف الحركة على بعض الطرق المفتوحة.
وقالت الأرصاد الجوية إن مدينتي الإسكندرية ومطروح يشهدان عواصف ترابية وأمطارًا غزيرة، فيما تشهد بعض مناطق الوجه البحري أمطارًا رعدية.
كما تأثرت محافظة القاهرة بالأمطار متوسطة الشدة صباح اليوم، مع توقع أنها ستزداد غزارة على مدار اليوم، ومع نهاية اليوم، ستبدأ السيول في التشكل على المناطق الجبلية.
وبدأ تأثير الأتربة منذ الصباح الباكر على مناطق مختلفة منها جنوب البلاد وأسوان وأسيوط والأقصر، وشرم الشيخ والغردقة نتيجة نشاط الرياح، مؤكدة أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة بدأت تمتد وتصل للقاهرة.
وقالت الأرصاد إن الأمر سوف يزداد سوءًا خلال الساعات المقبلة.
من جهة أخرى طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين المصريين بالاستعداد لوقف ضخ مياه الشرب في بعض المناطق لإتاحة المزيد من القدرة على استيعاب مياه الأمطار في شبكات التصريف.
وأضاف “مدبولي”، في تصريحات له على هامش تفقده غرفة العمليات المركزية للحكومة، اليوم، أن هذا سيحدث في المناطق التي يوجد بها كميات أمطار كثيفة، موضحًا أن هذا الأمر سيؤدي لتخفيض ضغوط المياه أو حتى قطعها بالكامل، للسماح بتصريف المياه في فترة سريعة.
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