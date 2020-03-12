تعليق عمل مراكز الرعاية النهارية والتأهيل المهني العامة والخاصة

2020-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدوام في مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة لحين استئناف الدراسة من قبل وزارة التعليم.

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وقالت الوزارة في بيان لها وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة منسوبي ومنسوبات الوزارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من الخدمات الإيوائية للوزارة، وضمان سلامتهم.

فقد صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، بتعليق الدوام في جميع مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة التابعة للوزارة بالمملكة وذلك لحين استئناف الدراسة من قبل وزارة التعليم.

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