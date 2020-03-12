، "الطيران المدني": تعقيم وتطهير المطارات السعودية والطائرات لمنع "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية المتخذة بالتنسيق مع وزارة الصحة

تواصل الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في مطارات المملكة؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وكثّفت "الهيئة" من جهودها في عمليات تعقيم وتطهير صالات السفر "الوصول والمغادرة" وفي المرافق العامة بالمطارات، وسخرت الهيئة كافة الإمكانيات لتوفير المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة في كافة المطارات الدولية والمحلية؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية.

وتسعى الهيئة إلى اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية في عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر في المطارات؛ حيث تقوم فرق ميدانية بعمليات التطهير والتعقيم بشكل يومي على مدار 24 ساعة، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية، وتشمل بوابات صالات السفر "وصول ومغادرة" وتنظيف وتعقيم الأرضيات والحواجز والجدران ومنصات إنهاء إجراءات السفر، وجسور الإركاب وكراسي الانتظار ومنصات الجوازات، وأجهزة التفتيش الأمني وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة ودورات المياه، إضافة إلى كل ما يمكن أن يكون في مجال التلامس مع المسافر؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتم تفعيل أجهزة مكبرات الصوت داخل صالات السفر لتذكير المسافرين بضرورة استخدم الكمامات الطبية والسوائل المعقمة التي تم توفيرها داخل الصالات.

وكانت هيئة الطيران المدني قد اتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها منع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة؛ حيث نفذت العديد من الإجراءات الوقائية للركاب القادمين من الدول التي يشكل فيها الفيروس خطراً، سواء في الطائرات أو داخل صالات المطارات، وذلك بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث واتخاذ إجراءات العزل وتقديم التقارير اللازمة لوزارة الصحة فور وصول الطائرة، وخضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.



وتتضمن التدابير تواجد ممارسين صحيين وفرق طبية في مطارات المملكة لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، إضافة إلى تعقيم الطائرات وتطهيرها بعد نزول كافة الركاب.

وتحرص الهيئة على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المنافذ الجوية للمملكة؛ حيث تضمنت الإجراءات تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بالمطارات لفحص كافة الركاب القادمين "عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة" من مناطق والدول المنتشر بها فيروس كورونا، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني أصدرت عدة تعاميم لجميع الناقلات الجوية المشغلة بالمملكة لتطبيق الإجراءات الوقائية الملزمة على الناقلات الجوية القادمة إلى المملكة من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا الجديد خطراً، كما قدمت الهيئة العديد من المنتجات التوعوية داخل المطارات السعودية لتوعية المسافرين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعقدت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع إدارة مراكز المراقبة الصحية عدة ورش عمل عن فيروس كورونا الجديد لتوعية العاملين في مختلف القطاعات بالمطارات الدولية، بالإضافة إلى التوعية للمسافرين من خلال نشر المواد التوعوية الصحية وإقامة معرض مصغر للتوعية عن الفيروس في المطارات الدولية.الهيئة العامة للطيران المدني فيروس كورونا الجديد