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أغلقت أمانة الأحساء كافة الأسواق الشعبية الأسبوعية، التي تتنقل ما بين مدن وقرى المحافظة، والتي يصل عددها 16 موقعاً، ويأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية في السيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم .
وأكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بن محمد بوشل، أن جهات الاختصاص في الأمانة والبلديات التابعة لها، تقوم بمنع التجمع والبيع في الأسواق الشعبية المتنقلة، حتى إشعار آخر، ويأتي هذا التنظيم ضمن حزمة أعمال الأمانة التي تقوم بها لضمان الصحة العامة، والحد من التجمعات البشرية، وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
أمانة الأحساء فيروس كورونا الجديد
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 05:40 PM
ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية للسيطرة على كوروناإغلاق الأسواق الشعبية المتنقلة في الأحساء حتى إشعار آخر
أغلقت أمانة الأحساء كافة الأسواق الشعبية الأسبوعية، التي تتنقل ما بين مدن وقرى المحافظة، والتي يصل عددها 16 موقعاً، ويأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية في السيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم .
وأكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بن محمد بوشل، أن جهات الاختصاص في الأمانة والبلديات التابعة لها، تقوم بمنع التجمع والبيع في الأسواق الشعبية المتنقلة، حتى إشعار آخر، ويأتي هذا التنظيم ضمن حزمة أعمال الأمانة التي تقوم بها لضمان الصحة العامة، والحد من التجمعات البشرية، وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
، إغلاق الأسواق الشعبية المتنقلة في الأحساء حتى إشعار آخر ،
المصدر : الخليج 365
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