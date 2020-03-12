، الإطاحة بعمالة مُخالفة تمارس الذبح العشوائي بمسلخ للدواجن بمكة ،

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ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مسلخاً مخالفاً للدواجن بإحدى الاستراحات بحي الراشدية بمكة المكرمة، تُديره عمالة مُخالفة للأنظمة، في بيئة غير صِحية ومُخالفة للاشتراطات واللوائح البلدية.
وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أن المسلخ المُخالف تم تجهيزه لذبح الدجاج الحي وتوزيعه على المستهلكين دون توفر الاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أنه تم ضبط العمالة المُخالفة ومصادرة وإتلاف الأدوات المُستخدمة في المسلخ، واستدعاء مالك الاستراحة وتطبيق العقوبات والإجراءات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة واللوائح.
وحذَّر "العبيد" من خطورة الذبح العشوائي للدواجن وما تسببه مُخلّفات الذبح من أضرار للبيئة، فضلاً عن مخاطر تحضير الأطعمة من مصادر مجهولة، حفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، ومنعاً لانتقال الأمراض المُعدية، مؤكداً على أهمية تقيُّد المواطن والمقيم بالالتزام بتداول الغذاء من المحال المُرخصة من قِبل الأمانة الموثوقة والمؤهلة بيئيّاً وصحيّاً، والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم 940 والقنوات الرسمية للأمانة.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 05:10 PM
في بيئة غير صِحية ومُخالفة للاشتراطات واللوائح البلديةالإطاحة بعمالة مُخالفة تمارس الذبح العشوائي بمسلخ للدواجن بمكة
ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مسلخاً مخالفاً للدواجن بإحدى الاستراحات بحي الراشدية بمكة المكرمة، تُديره عمالة مُخالفة للأنظمة، في بيئة غير صِحية ومُخالفة للاشتراطات واللوائح البلدية.
وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أن المسلخ المُخالف تم تجهيزه لذبح الدجاج الحي وتوزيعه على المستهلكين دون توفر الاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أنه تم ضبط العمالة المُخالفة ومصادرة وإتلاف الأدوات المُستخدمة في المسلخ، واستدعاء مالك الاستراحة وتطبيق العقوبات والإجراءات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة واللوائح.
وحذَّر "العبيد" من خطورة الذبح العشوائي للدواجن وما تسببه مُخلّفات الذبح من أضرار للبيئة، فضلاً عن مخاطر تحضير الأطعمة من مصادر مجهولة، حفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، ومنعاً لانتقال الأمراض المُعدية، مؤكداً على أهمية تقيُّد المواطن والمقيم بالالتزام بتداول الغذاء من المحال المُرخصة من قِبل الأمانة الموثوقة والمؤهلة بيئيّاً وصحيّاً، والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم 940 والقنوات الرسمية للأمانة.
، الإطاحة بعمالة مُخالفة تمارس الذبح العشوائي بمسلخ للدواجن بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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