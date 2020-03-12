، المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العراقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - جددت موقفها الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب

عبرت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وجددت الوزارة، موقف المملكة الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب، وتقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ودولهم، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية