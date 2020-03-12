اخبار السعوديه

المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العراقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - جددت موقفها الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب

عبرت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وجددت الوزارة، موقف المملكة الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب، وتقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ودولهم، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 05:06 PM

Advertisements

جددت موقفها الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب

المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العراقية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

عبرت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وجددت الوزارة، موقف المملكة الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب، وتقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ودولهم، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

الكلمات المفتاحية

، المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العراقية ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا