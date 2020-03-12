- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تشهد محافظة جدة، حاليًّا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية وإيقاف حركة الملاحة الجوية في ميناء جدة الإسلامي.
جاء ذلك وفق ما أورده حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، بعد أن كانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قد دعت سابقًا إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.غبار جدة
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 05:01 PM
"مدني" مكة حذّر من التقلبات في الأحوال الجوية
تشهد محافظة جدة، حاليًّا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية وإيقاف حركة الملاحة الجوية في ميناء جدة الإسلامي.
جاء ذلك وفق ما أورده حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، بعد أن كانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قد دعت سابقًا إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.
، موجة غبار على جدة توقف حركة الملاحة مؤقتًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر موجة غبار على جدة توقف حركة الملاحة مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.