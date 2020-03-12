محمد بن مسعود - الدمام - "مدني" مكة حذّر من التقلبات في الأحوال الجوية تشهد محافظة جدة، حاليًّا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية وإيقاف حركة الملاحة الجوية في ميناء جدة الإسلامي. جاء ذلك وفق ما أورده حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، بعد أن كانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قد دعت سابقًا إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.غبار جدة

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 05:01 PM "مدني" مكة حذّر من التقلبات في الأحوال الجوية Advertisements موجة غبار على جدة توقف حركة الملاحة مؤقتًا موجة غبار على جدة توقف حركة الملاحة مؤقتًا تشهد محافظة جدة، حاليًّا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية وإيقاف حركة الملاحة الجوية في ميناء جدة الإسلامي. جاء ذلك وفق ما أورده حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، بعد أن كانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قد دعت سابقًا إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام. الكلمات المفتاحية

، موجة غبار على جدة توقف حركة الملاحة مؤقتًا ،

المصدر : الخليج 365

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