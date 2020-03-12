شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شبوة: نتحدى الامارات ان تثبت انها قدمت لنا طلقة رصاص واحدة في مواجهة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو إن القوات الإماراتية ترفض حتى اليوم مغادرة منشأة بلحاف الغازية، وتسليمها للسلطات الحكومية.

وقال بن عديو إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أكد له أن ميناء بلحاف واحد من تسعة مواقع سيغادرها الإماراتيون ولكنهم لم يفعلوا حتى الآن.

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وقال المحافظ في برنامج لقاء خاص على قناة بلقيس إن القوات الإماراتية لم تقدم طلقة رصاص واحدة اثناء الحرب مع الحوثيين في المحافظة، وأن الطائرات المُسيرة تستخدم اليوم من قبل الحوثيين والإماراتيين، ولا يوجد غيرهما يستخدم طائرات مُسيرة.

وكانت قوات الأمن في شبوة قد أسقطت الشهر الماضي طائرة مسيرة حاولت التحليق فوق منزل المحافظ بن عديو.

واشار المحافظ أن السلطة المحلية عرضت على الإماراتيين توفير معسكر بديل لقواتهم، رغم انهم لا يقدمون أي خدمة لكنهم رفضوا.

وأبدى المحافظ استغرابه من هذا الموقف وما تريده الإمارات في المحافظة البعيدة عن مناطق المواجهات مع الحوثيين.

وذكر بن دعديو أن قوات النخبة قامت على أساس عنصري ومناطقي في المحافظة وأكد بان لها يد في تفجير أنابيب النفط وذلك مقيد في البحث والنيابة وقد تم ضبط العديد من العناصر التابعة لها والانتقالي.

*مشاريع طموحة

وعن المشاريع التنموية قال بن عديو إنه يعمل على تطبيع الحياة بالمحافظة لتصبح أفضل مما كانت عليه قبل سيطرة الحوثيين، مشيرا إلى أنه تم حصر كل المشاريع التي تعرضت للأضرار خلال الحرب ورفعها لبرنامج إعمار اليمن وينتظر الرد منهم.

وأكد أن إعادة بناء “جسر السلام كان بتمويل من عائدات النفط ولم تدعمه أي جهة وسيتم الانتهاء من تنفيذه قبل شهر رمضان”، موضحا أن لدى السلطة المحلية طلب من أطباء بلا حدود لإعادة ترميم مستشفى عتق الجديد.

وقال بن عديو إن “خط أنبوب النفط من قطاع 5 جنة هنت إلى قطاع 4 في عياد أصبح جاهزا للعمل، ولدينا مشروع أنبوب نفطي سيكون من “العقلة” إلى “قطاع 4″ ولن نحتاج إلى أن ننقل النفط بالشاحنات”.

وأشار في حديثه إلى أن السلطة المحلية اتخذت إجراءات عقابية ضد بعض المسؤولين بمجرد أنهم حاولوا ابتزاز القطاع الخاص، موضحا “لأن المستثمرين أو القطاع الخاص هم من ينهضوا بالحياة وهم أصحاب رؤوس الأموال وينتظرون منا تسهيلات حقيقية”.

وكشف بن عديو عن وجود 44 دراسة لتشييد الطرق بالمحافظة سيتم توقيع اتفاقاتها قريبا بتمويل من حصة المحافظة النفطية، وقال “نركز حالياً على مشروع الكهرباء الغازية وعلى وشك إنهاء الاتفاق مع أحد المستثمرين لإنشاء محطة بقدرة 50 ميجاوات”.