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عدن - ياسمين التهامي - هدد القضاء التونسي، الأربعاء، بتوجيه تهمة القتل العمد لكل مصاب بفيروس كورونا المستجد، في حال عدم التزامه بقواعد الحجر الصحي، وتعمد نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين.

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السجن 6أشهر لمرضى كورونا وغرامة مالية باهضة في هذه الدولة العربية (قرار رسمي فاجأ الجميع)



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ونقلت صحيفة “المنبر التونسي”، عن القاضي فريد بن جحا، تأكيده “أن عدم احترام إجراءات العزل الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا أو الذين ثبت حملهم للفيروس، يعرضهم لتطبيق الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي ينص على السجن لمدة ستة أشهر مع خطية مالية وقد يصل الأمر إلى التتبع من أجل تهمة القتل العمد أو القتل عن غير قصد”.

وأضاف القاضي التونسي، بشأن ما إذا كانت عقوبة السجن تطبق قبل مداواة المريض أو بعد امتثاله للشفاء، أنه في هذه الحالة يجب أولا إعلام النيابة العمومية بوجود حالة من حالات الفرار من العزل الصحي.