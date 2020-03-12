شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الـBBC.. تفاجئ الجميع وتكشف معلومات خطيرة من داخل قصر الإمارة والمؤسسات الرسمية.. كارثة تهدد قطر والرعب يسيطر على المواطنين والمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت شبكة البي بي سي معلومات خطيرة عن انتشار الإصابات بمرضى الكورونا في قطر بشكل كارثي، أصاب المواطنين والمقيمين بالهلع والرعب.

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قناة الـBBC.. تفاجئ الجميع وتكشف معلومات خطيرة من داخل قصر الإمارة والمؤسسات الرسمية.. كارثة تهدد قطر والرعب يسيطر على المواطنين والمقيمين



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وحصلت بي بي سي على معلوماتها من مصادرها الخاصة، وكذا من المؤسسات القطرية الرسمية، التي أكدت أن الإصابات قريبة من ال300 حالة..

إلى ذلك، أعلنت السلطات المحلية في قطر تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، وهو أعلى معدل إصابة يومي تسجله البلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 262 حالة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها على موقع تويتر: "وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التى تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضى ممن يقيمون بمجمع سكنى واحد".

وسجلت البحرين الأربعاء 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجل العراق حالة وفاة جديدة هي الثامنة في البلاد، وسجل لبنان حالة الوفاة الثانية، وأعلنت مصر عن سبع إصابات جديدة، وسجلت الكويت ثلاث حالات إصابة جديدة اليوم الأربعاء.

وقد ارتفع عدد المصابين بالفيروس في البحرين إلى 189 مصابا، بعد تسجيل حالات الإصابة الجديدة الأربعاء، وقد تماثل للشفاء منهم 30 شخصا.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إن الحالات الجديدة كانت من بين 165 شخصا من المواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤخرا من إيران.

وتعد إيران من أكبر بلدان منطقة الشرق الأوسط تسجيلا للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، إذ أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، بالإضافة إلى إصابة 958 شخصا، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 9 آلاف حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 354 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس أمس الأربعاء، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة التي سجلت في البلاد 67 شخصا.

وقالت الوزارة المصرية في بيان لها إن الحالات الجديدة تخص مخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، خالد مجاهد، إن 27 حالة من بين حالات الإصابة المسجلة في البلاد "تحولت نتيجة تحاليلها سلبية بعد تلقي الرعاية الطبية".

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان عن حالة الوفاة الثانية في البلاد، وبلغ إجمالي عدد الإصابات الأربعاء 61 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل ثلاث حالات جديدة الأربعاء. وكانت الوزارة قد أعلنت مساء الثلاثاء تسجيل أربع حالات إصابة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد المصابين في البلاد 72 حالة.