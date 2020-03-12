شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تحتجز عشرات الأمناء الشرعيين في مديرية همدان بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحتجز ميليشيا الحوثي العشرات من الأمناء الشرعيين في مديرية همدان، شمال العاصمة صنعاء منذ نحو عشرة أيام.

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" ان الميليشيا استدعت نحو 60 أمينا شرعيا من مناطق متفرقة بالمديرية الى أقسام الشرطة التابعة لها، قبل أن تزج بهم في سجن المجمع الحكومي الواقع في منطقة المحجر بوادي ظهر، في المديرية.

قد يهمك ايضاً:

السجن 6أشهر لمرضى كورونا وغرامة مالية باهضة في هذه الدولة العربية (قرار رسمي فاجأ الجميع)



قناة الـBBC.. تفاجئ الجميع وتكشف معلومات خطيرة من داخل قصر الإمارة والمؤسسات الرسمية.. كارثة تهدد قطر والرعب يسيطر على المواطنين والمقيمين



أسد مفترس يلتهم أكبر ظبي في العالم.. باغته أمام المارة في الشارع وأرعب الجميع.. شاهد كيف كانت النهاية الصادمة(صور)



أسد يفترس زوجته اللبؤة بضربة قاضية.. والسبب رآها تعاشر أسد آخر .. شاهد النهاية المرعبة (فيديو صادم)



أفعى الكوبرا بطول 12 مترًا تتحول إلى حيوان أليف تعاشر شاب شجاع .. والسبب صادم للجميع!! (فيديو)



فيروس كورونا ينتقل عبر الهاتف في حال إستخدامه بهذة الطريقة.. شاهد.. تحذير هام وخطير لكل مستخدمي الهواتف الذكية



للوقاية من السكري للأبد.. تناول هذه الوجبة في الصباح الباكر



أسد مفترس يباغت ‘‘الفهد’’ أثناء نومه وحينما أوشك على إفتراسه استيقظ وانقلبت الأمور رأسًا على عقب .. شاهد الـ(صور)



Advertisements

ورد للتو: أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا .. شاهد من يكون؟؟ (صورة)



ورد الآن.. كارثة مروعة تزلزل إيران قبل قليل.. والسلطات تفقد السيطرة



إصابة ‘‘حسن نصرالله’’ بفيروس كورونا ومفاجأة مدوية بشأن مصيره وهوية الشخص الذي نقل إليه العدوى (صورة)



وداعًا لانتفاخ المعدة وآلام الجهاز الهضمي .. اخلط الماء مع هذه النبتة واشرب لتتخلص من معاناتك إلى الأبد



أنهت حياته في ثوانٍ معدودة.. أفعى ‘‘الكوبرا’’ تنتقم من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وتجهيزها للطباخة (شاهد الفيديو)



تخلص من ضغط الدم والأزمات القلبية بتناول حبة واحدة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًا لفترة محدودة .. وشاهد النتيجة المذهلة

إحذفها فورًا.. 4 تطبيقات خطيرة تتجسس على واتسآب .. قد تكون موجودة الآن على هاتف





من جهته أكد مصدر في مجمع همدان الحكومي الواقع تحت سيطرة الميليشيا وجود عشرات الأمناء في سجن المجمع.

وأشار المصدر الى أن من بين الأمناء المعينين بشكل رسمي وآخرون غير رسميين، وأن الميليشيا تسعى لإقامة دورة تأهيلية لهم وتقديمهم الى النيابة لاعتمادهم كأمناء أو رفضهم.

وأضاف أن جميع الأمناء لا يزالون في السجن، مضى على بعضهم عشرة أيام، من بينهم مرضى وكبار سن.

وقال ان هذا الإجراء نفذ تحت إشراف المجلس المحلي بالمديرية وبتوجيهات من أمين عام المجلس الموالي للحوثيين عاطف المصلي.