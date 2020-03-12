العثور على الطفل "اللحياني" بعد مداهمة الشرطة لـ"منزل برماوية"

علمت "عاجل" أن شرطة مكة المكرمة نجحت في التوصل لموقع اختفاء الطفل، عبدالله اللحياني، حيث قادت جهود البحث والتحري الجنائي، بمشاركة الدوريات الأمنية، رجال الأمن بمركز شرطة التنعيم، وعدد من المتطوعين من جمعية "ساعد" في التوصل إلى موقع الطفل، الذى يبلغ من العمر 3 سنوات.

وقالت مصادر لـ"عاجل"، إن رجال الأمن داهموا منزل مجاور لمنزل الطفل المختفي، تقطنه مجموعة من الجالية البرماوية، وتم العثور على الطفل، سليم، وجرى التحفظ على عدد 3 رجال من الجنسية البرماوية، وتولى مركز شرطة التنعيم ملف التحقيق بالقضية في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات، قبل أحاله الملف لجهة الاختصاص.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن تغيب طفل سعودي، واستنفرت كل الجهات الأمنية المختصة، وقد استغرقت عمليات البحث أكثر من 12 ساعة متواصل لليلة أمس، تخللها تسلق الجبال المحيطة للحي، بينما تصدر هاشتاق «#المفقودعبداللهمحسن_اللحياني» موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب اختفائه أمس الأربعاء بمكة المكرمة.

وخرج الطفل عبدالله اللحياني البالغ من العمر 3 سنوات، من منزله أمس الأربعاء (16 رجب 1441)، في حي العمرة بمكة المكرمة، وكان يرتدي بنطلونًا بيج وتيشرتًا أبيض، في الوقت الذي ناشدت فيه أسرته كل من لديه معلومة عنه الاتصال بها.

وتفاعل نشطاء تويتر مع قصة اختفاء الطفل عبدالله اللحياني، حيث قالت مغردة «قطعت قلوبنا الله يرجعك سالم»، وقال مغرد آخر «الله رده لاهله رداً جميلاً يارب رد الضآلة لضالته يارب العالمين».