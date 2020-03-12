العدل: إصدار جميع أنواع الوكالات «هاتفيًا» لأهالي القطيف

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، إصدار جميع أنواع الوكالات، هاتفيًا، لأهالي القطيف.
وأوضحت وزارة العدل –عبر حسابها بتويتر- أن الأمر يتم عبر 3 خطوات، هي: أولًا: الاتصال من القطيف على الرقم الموحد 1950.
ثانيًا: التحقق من هوية المستفيد، ثالثًا: اعتماد الوكالة بعد التحقق من الرمز المرسل على جوال المستفيد المسجل في (أبشر) ثم إصدار الوكالة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 8 مارس الجاري، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا، وتمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، وذلك عقب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا.
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