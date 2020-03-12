الزعاق ينبّه إلى «رياح الأتربة الزاحفة» في 6 طرق

نصح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، بعدم إجراء «الكشتة» هذا الأسبوع، منبهًا إلى وجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على الطرق الرابطة بين جدة ومكة وثول وخليص وغران ورابغ.

وقال الزعاق -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر-: «ما أنصح بالكشتة هذا الأسبوع فالرياح ستكون حاضرة على تبوك والحدود_الشمالية ورفحاء وعرعر وطريف والحفر والجوف وحائل والمدينة والقصيم والرياض».

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: «على سالكي الطرق الرابطة بين وجدة ومكة وثول وخليص وغران ورابغ التنبّه إلى وجود ريح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق وحواشيه طوال نهار اليوم».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم)، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق (المدينة المنورة ، الجوف ، الحدود الشمالية ).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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