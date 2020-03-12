الصحة للراغبين في السفر: قرار خطير لا يتم إلا للضرورة القصوى

نصحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، المواطنين بعدم السفر، مؤكدةً أن السفر فى الوقت الحالي يُعَد من المخاطر، ولا يتم إلا للضرورة القصوى؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها بتويتر؛ إنه ينصح من الناحية الصحية بعدم السفر الآن، مشيرًا إلى أن حركة الناس بين الدول كانت من أهم أسباب انتشار المرض.

وأشار الدكتور جوخدار إلى دول تمتلك نظامًا صحيًّا قويًّا لكنها فقدت السيطرة على المرض، وانتشر بين أفراد المجتمع بدرجة عالية جدًّا، وإلى دول نظامها الصحي ضعيف جدًّا بحيث لا تتمكن من كشف الحالات المصابة ويتم اكتشاف تلك الحالات في دول أخرى.

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