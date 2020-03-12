بسبب كورونا.. الشؤون الإسلامية تصدر تعميمًا عاجلًا للمساجد بشأن صلاة الجمعة

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، تعميمًا فوريًّا بشأن صلاة الجمعة، انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فايروس كورونا.
وجاء في التعميم ما يلي:
تعميم فوري.. نسخة مع التحية والتقدير لمعالي الوزير.. نسخة مع التحية والتقدير لمعالي نائب الوزير فضيلة المدير العام لفرع الوزارة في منطقة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد..
انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا، وبناءً على توجيه معالي الوزير -حفظه الله- اعتمدوا النظر (فورًا) في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة، ويحدد أقرب مسجد له مهيأ لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وتُفاد هذه الوكالة بما تم عاجلًا ، وينتظر التوجيه حيال الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيها. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
وكيل الوزارة لشؤون المساجد
د. محمد بن صالح بن سعید
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