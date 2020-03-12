السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للخطوط السعودية بالمنطقة



بريدة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم مدير الخطوط الجوية العربية

وقدم العيدان لسموه شرحاً مفصلاً عن ما تضمنه التقرير من منجزات خلال العام المنصرم، التي تضمنت زيادة في عدد الرحلات والمسافرين وفي السعة المقعدية من وإلى القصيم ، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في عدد المسافرين.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تضمنه التقرير من منجزات وخدمات لتلبية رغبات المسافرين من القصيم والقادمين إليها، حاثاً على بذل المزيد من العمل وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الخطوط في المنطقة وتوفير رحلات إضافية ، مع أهمية مراعاة أوقاتها بما يتناسب مع المسافرين، والعمل على زيادة السعة المقعدية اللازمة خلال مدة الصيف المقبلة لخدمة أهالي وزوار المنطقة.

من جانبه أعرب العيدان عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومساندته المستمرة لجميع أعمال وجهود الخطوط بالمنطقة، ناقلاً تحيات وشكر معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على اهتمام سموه بما يخص الخطوط السعودية بالمنطقة ، ومتابعته لكل ما من شأنه خدمة أهلها ، مؤكداً أنه سيتم بذل كل الجهود وتكريسها لخدمة أهالي القصيم وزوارها.

وتسلم سمو أمير منطقة القصيم في نهاية الاستقبال من مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بالقصيم عبدالرحمن العيدان هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.

// انتهى //

16:47ت م

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بريدة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بالقصيم عبدالرحمن العيدان، ومسؤولي إدارات الخطوط السعودية بالقصيم الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالقصيم لعام 2019م.وقدم العيدان لسموه شرحاً مفصلاً عن ما تضمنه التقرير من منجزات خلال العام المنصرم، التي تضمنت زيادة في عدد الرحلات والمسافرين وفي السعة المقعدية من وإلى القصيم ، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في عدد المسافرين.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تضمنه التقرير من منجزات وخدمات لتلبية رغبات المسافرين من القصيم والقادمين إليها، حاثاً على بذل المزيد من العمل وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الخطوط في المنطقة وتوفير رحلات إضافية ، مع أهمية مراعاة أوقاتها بما يتناسب مع المسافرين، والعمل على زيادة السعة المقعدية اللازمة خلال مدة الصيف المقبلة لخدمة أهالي وزوار المنطقة.من جانبه أعرب العيدان عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومساندته المستمرة لجميع أعمال وجهود الخطوط بالمنطقة، ناقلاً تحيات وشكر معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على اهتمام سموه بما يخص الخطوط السعودية بالمنطقة ، ومتابعته لكل ما من شأنه خدمة أهلها ، مؤكداً أنه سيتم بذل كل الجهود وتكريسها لخدمة أهالي القصيم وزوارها.وتسلم سمو أمير منطقة القصيم في نهاية الاستقبال من مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بالقصيم عبدالرحمن العيدان هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.// انتهى //16:47ت م0155

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