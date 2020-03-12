السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل أعضاء اللجان ببرنامج المدن الصحية بالهفوف



الأحساء 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدن الصحية بالهفوف بمكتبه بمقر المحافظة اليوم أعضاء اللجان ببرنامج المدن الصحية بالهفوف يتقدمهم منسق البرنامج خليفة الزبدة، ومساعد منسق البرنامج إبراهيم أبو حيمد، ورئيس الشركات المجتمعية والإعلام عبداللطيف المحيسن، ورئيس البرامج العامة عبدالسلام المعيلي .

واطلع سموه على تقرير الربع الأول السنوي لعام 2020 م الذي اشتمل على مشاركات البرنامج خلال المدة الماضية في عدد من المناسبات المحلية والعالمية بعد دراسة المعايير لتصنيف المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق مجتمع صحي مستدام .

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي قدمتها اللجنة الفرعية لبرنامج المدن الصحية بالهفوف خلال المدة الماضية من أجل تفعيل البرنامج ، مبيناً أن البرنامج يقدم عددا من الخدمات لشريحة المجتمع من الجانب الصحي، والاجتماعي، والبيئي، والنفسي، والمعنوي ، ويحتاج إلى تكاتف الجهود لإنجاحه .

من جهته بيّن منسق برنامج المدن الصحية بالهفوف خليفة الزبدة أن اللجان و القسم النسائي شاركوا في معارض التعريف بأضرار التدخين بالتعاون مع جامعة الملك فيصل و مركز التدخين التابع لوزارة الصحة، إضافة إلى المشاركة في ذكرى البيعة ومبادرة بعنوان مدينة خالية من الأمراض ومبادرة البرنامج للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما سارع البرنامج إلى تشكيل اللجنة الفرعية ولجان نظامية ومنها لجنة الإصحاح البيئي، ولجنة الأمن والسلامة، ولجنة أنماط الحياة، ولجنة الصحة المدرسية، ولجنة ترشيد المياه، واللجنة النسائية واللجنة

وفي ختام اللقاء دشن سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي شعار برنامج المدن الصحية بالهفوف ضمن اعتماد معايير الصحة العالمية لتكون مدينة صحية متكاملة .

// انتهى //

16:13ت م

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الأحساء 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدن الصحية بالهفوف بمكتبه بمقر المحافظة اليوم أعضاء اللجان ببرنامج المدن الصحية بالهفوف يتقدمهم منسق البرنامج خليفة الزبدة، ومساعد منسق البرنامج إبراهيم أبو حيمد، ورئيس الشركات المجتمعية والإعلام عبداللطيف المحيسن، ورئيس البرامج العامة عبدالسلام المعيلي .واطلع سموه على تقرير الربع الأول السنوي لعام 2020 م الذي اشتمل على مشاركات البرنامج خلال المدة الماضية في عدد من المناسبات المحلية والعالمية بعد دراسة المعايير لتصنيف المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق مجتمع صحي مستدام .وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي قدمتها اللجنة الفرعية لبرنامج المدن الصحية بالهفوف خلال المدة الماضية من أجل تفعيل البرنامج ، مبيناً أن البرنامج يقدم عددا من الخدمات لشريحة المجتمع من الجانب الصحي، والاجتماعي، والبيئي، والنفسي، والمعنوي ، ويحتاج إلى تكاتف الجهود لإنجاحه .من جهته بيّن منسق برنامج المدن الصحية بالهفوف خليفة الزبدة أن اللجان و القسم النسائي شاركوا في معارض التعريف بأضرار التدخين بالتعاون مع جامعة الملك فيصل و مركز التدخين التابع لوزارة الصحة، إضافة إلى المشاركة في ذكرى البيعة ومبادرة بعنوان مدينة خالية من الأمراض ومبادرة البرنامج للأشخاص ذوي الإعاقة.كما سارع البرنامج إلى تشكيل اللجنة الفرعية ولجان نظامية ومنها لجنة الإصحاح البيئي، ولجنة الأمن والسلامة، ولجنة أنماط الحياة، ولجنة الصحة المدرسية، ولجنة ترشيد المياه، واللجنة النسائية واللجنة الرياضية ، واعتماد شعار البرنامج واعتماد الخطة السنوية للبرنامج وتصميم الختم وإعداد الهكيل التنظيمي للبرنامج، واستهدفت هذه المبادرات جميع شرائح المجتمع وخدمة الأغراض التعليمية والبيئية والصحية والاقتصادية .وفي ختام اللقاء دشن سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي شعار برنامج المدن الصحية بالهفوف ضمن اعتماد معايير الصحة العالمية لتكون مدينة صحية متكاملة .// انتهى //16:13ت م0144

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