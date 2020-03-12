السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي السفير البحريني لدى المملكة



الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء نبذة عن المشروعات الإنسانية و الإغاثية التي ينفذها المركز في العالم التي بلغت حتى الآن 1.219 مشروعًا في 47 دولة بالتعاون مع 144 شريكًا محليًا وإقليميًا وأمميًا .

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأعرب الشيخ حمود آل خليفة عن إعجابه الكبير بالجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لخدمة العمل الإنساني ونجدة المحتاجين في أنحاء العالم، منوهًا على وجه الخصوص بالبرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية ، مفيدًا أنه يعد مفخرة عربية ومرجعًا عالميًا و إحدى المبادرات الإنسانية الطبية

//انتهى//

16:09ت م

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الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء نبذة عن المشروعات الإنسانية و الإغاثية التي ينفذها المركز في العالم التي بلغت حتى الآن 1.219 مشروعًا في 47 دولة بالتعاون مع 144 شريكًا محليًا وإقليميًا وأمميًا .وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.وأعرب الشيخ حمود آل خليفة عن إعجابه الكبير بالجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لخدمة العمل الإنساني ونجدة المحتاجين في أنحاء العالم، منوهًا على وجه الخصوص بالبرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية ، مفيدًا أنه يعد مفخرة عربية ومرجعًا عالميًا و إحدى المبادرات الإنسانية الطبية السعودية المتميزة على مستوى العالم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وكفاءة أفراد الفريق الطبي للبرنامج.//انتهى//16:09ت م0141

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