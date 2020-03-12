

المكلا 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أجرت الحملة الطبية التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت , 14 عملية جراحية منها 13 حالة قسطرة قلب، وحالة واحدة قلب مفتوح، وذلك في اليوم الرابع من الحملة ليبلغ إجمالي العمليات المنفذة منذ انطلاق الحملة 71 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

//انتهى//

16:04ت م

0135





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / الحملة الطبية التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان للإغاثة لقسطرة قلب الأطفال في المكلا تجري 14 عملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.