

حائل 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها .

ووفقا لتقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة فمن المتوقع هطول أمطار رعدية من المتوسطة إلى الغزيرة يصحبها زخات من البرد مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة غداً وبعد الغد - بمشيئة الله -.

// انتهـى //

15:59ت م

0133





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.