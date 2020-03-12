السعودية اليوم / أمانة الشرقية تطبق عدداً من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"



الدمام 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة بفيروس "كورونا"، وذلك بناءً على التنسيق المستمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة للحد من انتشار هذا المرض .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي: أن أمانة المنطقة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة ، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس «كورونا» الجديد(COVID19) .

وقال إن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه بضرورة زيادة الإجراءات الوقائية والاحترازية في أسوق النفع العام مثل : سوق الخضار والفواكه المركزي وأسواق اللحوم والأسماك من خلال تخصيص أدوات لتقطيع اللحوم والدجاج والأسماك، وأخرى مخصصة للخضار، وتجنّب السلوكيات الخاطئة إضافة الى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها وتنظيف وتطهير جميع المداخل المؤدية للسوق والشوارع والأرصفة الداخلية للسوق وتنظيف وتطهير المباسط والمظلات داخل السوق بالإضافة إلى إلزام جميع العمالة للمستثمر الخاص للتحميل والتنزيل بلبس القفازات والكمامات و توعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.

وبين أن الأمانة قامت بتوفير مختبر الأغذية المتنقل في سوق الخضار والفواكه المركزي لأخذ عينات عشوائية لجميع الخضروات والحشائش الورقية وتحليلها للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

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15:31ت م

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