السعودية اليوم / تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد بمحايل عسير



محايل 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

ناقشت لجنة تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد، في محافظة محايل أمس، تفعيل المدرسة الافتراضية، ومنظومة التعليم الموحدة للطلبة التي اعتمدتها الوزارة كوسيلة من أجل استمرار العملية التعليمية.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، أن منظومة التعليم الموحدة التي جرى اعتمادها تمكن الطلبة من متابعة دروسهم بشكل إلكتروني، من خلال الدخول إلى منظومة التعليم الموحدة ومشاهدة البث المباشر لقنوات عين التعليمية، مؤكدًا على أعضاء اللجنة بتكثيف الجهود الإعلامية لتوعية أولياء الأمور والطلبة، وأهمية تضافر الجهود وتوحيدها في ضوء جهود الوزارة في توفير جميع الدروس بشكل مباشر من خلال اليوتيوب ومن خلال القنوات التلفزيونية التعليمية "قناة عين".

وأكد ال شريم، أهمية الاستفادة من المواد التعليمية بشكل مستمر عبر القنوات الإعلامية، ورسائل الجوال والتنسيق مع إدارة الإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم التابعه لهم للرد على الاستفسارات التي ترد من الميدان التربوي، وتشجيع قادة وقائدات المدارس ومنسوبي ومنسوبات المدارس لمزيد من المبادرات المميزة والتي تصب في مصلحة استمرار العملية التعليمية.

// انتهى //

15:25ت م

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