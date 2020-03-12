شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الأردن تشكل فريق طوارئ بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة في الأردن،، أنه نظرا للأحوال الجوية المتقلبة التي تمر بها المنطقة، وبناء علي توجيهات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري بتشكيل فريق طوارئ لمتابعة الأحوال الجوية وتقديم الخدمة اللازمة، داعية من مواطنيها التواصل مع معها في حال الحاجة للمساعدة.

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