السفارة في بريطانيا: الرحلات المباشرة مستمرة إلى المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أن الرحلات المباشرة إلى المملكة العربية السعودية مستمرة دون توقف.

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وجاء تنويه السفارة اليوم الخميس نظراً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية أخيراً لمنع انتشار فيروس كورونا ووفادته إليها وحرصاً على سلامة مواطنيها.

ودعت السفارة إلى التواصل معها على الرقم 02079173000 في حالة الطوارئ لا قدر الله.