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مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً 195.43 نقطة
بتداولات تجاوزت 5.7 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 195.43 نقطة ليقفل عند مستوى 6357.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 255 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 15 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 198 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والخبير ريت، وتعليم ريت، والأهلي ريت 1، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اللجين، والتأمين العربية، وأسمنت المدينة، وأسمنت أم القرى، وشاكر فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.31% و 10.00%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، وسابتكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والبحري، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 173.59 نقطة ليقفل عند مستوى 5583.14 نقطة، وبتداولات تجاوزت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1079 صفقة.
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