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"إعمار اليمن" يقف على احتياجات المطابع المدرسية في عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ عدن

زار فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مكون من المهندسين والمختصين مطابع الكتب المدرسية بمحافظة عدن في مديرية المنصورة والمعلا، بهدف معرفة احتياج المطابع، سعيا لدعمها وتطويرها ورفع الطاقة الإنتاجية للمطابع.

واجتمع الفريق الفني السعودي مع وكيل وزارة التربية اليمنية لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، الدكتور محمد عمر با سليم، والذي أطلع الفريق على احتياج المطابع الحالي، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التطويرية للمطابع.

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وجال الفريق الفني برفقة مدراء الصيانة والإنتاج في مطابع المنصورة ومطابع المعلا، وتعرف على احتياجات المطابع التي تتضمن احتياجات الطاقم الإداري والتشغيلي، كما وقف الفريق على احتياجات المطابع من مدخلات الإنتاج وقطع الغيار.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يولي قطاع التعليم في اليمن أهمية بالغة، حيث دعم طباعة المناهج الدراسية للصفوف التعليمية كافة، بأكثر من نصف مليون كتاب وزعت على طلاب وطالبات اليمن في مختلف المحافظات اليمنية.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع تعليمية عدة، تشمل مشروع بناء المدارس النموذجية بمرافقها التعليمية كافة، ومختبراتها العلمية ومختبرات الحاسب الآلي وملاعبها الرياضية، ومشروع النقل المدرسي الآمن ومشروع النقل الجامعي ومشروع تأهيل وتطوير المدارس بجميع مستلزماتها المدرسية.