، "كورونا".. أيرلندا تعلن إغلاق المدارس والكليات والمرافق العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الـ 6 مساء اليوم

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار، اليوم، عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، تشمل إغلاق المدارس ورياض الأطفال وعدد من المرافق العامة، إضافة إلى منع التجمعات الكبيرة في المناطق العامة والخاصة.

وأوضح "فاردكار" خلال مؤتمر صحفي أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى يوم 29 مارس الجاري.

يذكر أن جمهورية أيرلندا سجلت أمس أول حالة وفاة ذات علاقة بمرض فيروس كورونا فيما بلغ عدد الإصابات 43 حالة حتى آخر الإحصاءات.

أيرلندا فيروس كورونا الجديد