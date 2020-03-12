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غرق شابين في بحر الشقيق شمال جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - العثور على جثة أحدهما والبحث جارٍ عن الآخر

تواصل الجهات المختصة البحث عن شاب غرق، اليوم، بشاطئ الشقيق في محاولة لاستخراجه بعد انتشال رفيقه متوفىً.

ولا تزال أعمال البحث جارية حتى الآن، في محاولة للعثور على الشاب بمساعدة من الأهالي وأقارب الضحيتين.الجهات المختصة غرق شابين بحر الشقيق

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 04:02 PM

العثور على جثة أحدهما والبحث جارٍ عن الآخر

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غرق شابين في بحر الشقيق شمال جازان
محمد طيران

تواصل الجهات المختصة البحث عن شاب غرق، اليوم، بشاطئ الشقيق في محاولة لاستخراجه بعد انتشال رفيقه متوفىً.

ولا تزال أعمال البحث جارية حتى الآن، في محاولة للعثور على الشاب بمساعدة من الأهالي وأقارب الضحيتين.

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، غرق شابين في بحر الشقيق شمال جازان ،
المصدر : الخليج 365

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