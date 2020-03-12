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نظمت شرطة منطقة الرياض صباح اليوم، بالتعاون والتنسيق مع مدينة الملك فهد الطبية، محاضرة توعوية بعنوان (التوعية بفيروس كورونا والسلوكيات الصحية في بيئة العمل)، استهدفت توعية منسوبي ومنسوبات شرطة المنطقة من عسكريين ومدنيين بطرق الوقاية والسلامة للحد من انتشار فيروس كورونا.
تناولت المحاضرة عدداً من المحاور التثقيفية والتوعوية المتعلقة بالسلوكيات والممارسات الصحية للتعامل مع هذا الخطر.
تأتي هذه الخطوة دعماً لما تقوم به الحكومة الرشيدة من إجراءات احترازية مشددة إزاء حماية الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين، وبناءً على توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول، خالد بن قرار الحربي، باعتماد تنفيذ البرامج والخطط التطويرية الداعمة لتحقيق أهداف القيادة الحكيمة.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 03:50 PM
تناولت عدداً من المحاور التثقيفية المتعلقة بالسلوكيات والممارسات الصحية"شرطة الرياض" تنظم محاضرة لتوعية منسوبيها بفيروس كورونا
نظمت شرطة منطقة الرياض صباح اليوم، بالتعاون والتنسيق مع مدينة الملك فهد الطبية، محاضرة توعوية بعنوان (التوعية بفيروس كورونا والسلوكيات الصحية في بيئة العمل)، استهدفت توعية منسوبي ومنسوبات شرطة المنطقة من عسكريين ومدنيين بطرق الوقاية والسلامة للحد من انتشار فيروس كورونا.
تناولت المحاضرة عدداً من المحاور التثقيفية والتوعوية المتعلقة بالسلوكيات والممارسات الصحية للتعامل مع هذا الخطر.
تأتي هذه الخطوة دعماً لما تقوم به الحكومة الرشيدة من إجراءات احترازية مشددة إزاء حماية الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين، وبناءً على توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول، خالد بن قرار الحربي، باعتماد تنفيذ البرامج والخطط التطويرية الداعمة لتحقيق أهداف القيادة الحكيمة.
، "شرطة الرياض" تنظم محاضرة لتوعية منسوبيها بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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